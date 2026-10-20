Lille Galatasaray maçı ertelendi mi? GS Şampiyonlar Ligi maçı iptal mi?

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Fransa'da Lille dahil olmak üzere 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu hafta Galatasaray, Lille ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Mücadele deplasmanda oynanacağı için maçın iptal edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

Lille Galatasaray maçı ertelendi mi?

UEFA'dan Lille Galatasaray maçının iptal edildiğine dair bir açıklama gelmedi.

UEFA'nın bugün veya yarın konu hakkında olumlu veya olumsuz bir duyuru yapması bekleniyor.

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.