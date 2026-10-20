A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: 4 yıllık anlaşmayı duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geliyor. Deneyimli çalıştırıcı, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamada milli takımın başına geçmek için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Son günlerde görüşmelerin hız kazandığını belirten Yalçın, milli takım teknik direktörlüğünün kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

"Ay-yıldız her şeyin üzerindedir"

Milli takımın kulüp takımlarından farklı bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için hayırlı olsun. Ülkeye hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 gün içinde çok önemli gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız, her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici."

Milli takımın başına geçme teklifini geri çevirmesinin mümkün olmadığını dile getiren Yalçın, "Zaten hayır deme lüksümüz yok. O yüzden gururlu ve mutlu bir şekilde herkesin desteğiyle başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur" dedi.

"Belçika'yı yenmemiz gerekiyor"

A Milli Takım'ın mevcut performansını da değerlendiren Yalçın, son dönemde alınan sonuçların beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Dünya Kupası'ndan bu yana ortaya çıkan tablonun iyi olmadığını belirten Yalçın, Belçika karşılaşmasının önemine dikkati çekti.

Yalçın, "Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve play-off oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek play-off oynarız. O maçı kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası"

Milli takımın uzun vadeli hedeflerine ilişkin de konuşan Yalçın, 4 yıllık anlaşmanın uluslararası turnuva takvimine göre belirlendiğini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, "Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Dört yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfekeder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim" diye konuştu.