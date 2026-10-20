Galatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya acil güvenlik başvurusu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın TSİ 19.45'te Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray, ülkede devam eden toplumsal olaylar nedeniyle güvenlik tedbirlerinin artırılması için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, hem futbolcuların ve teknik heyetin hem de deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarların güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ile temas kuruldu

Galatasaray yönetiminin, Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve güvenlik konusunda Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu öğrenildi.

UEFA'ya iletilen başvuruda, karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesi değil, mevcut güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

UEFA gelişmeleri yakından takip ediyor

Fransa'daki olaylar nedeniyle UEFA'nın da ülkede oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına ilişkin güvenlik durumunu değerlendirdiği belirtildi.

Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanacak mücadele için de güvenlik tedbirlerini gözden geçiren UEFA'nın, gelişmeleri yakından izlediği ve Fransa hükümetiyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Lille ile oynayacağı karşılaşmanın mevcut program doğrultusunda yarın TSİ 19.45'te başlaması planlanıyor.