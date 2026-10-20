Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ve Slavia Prag'ın ilk 11'leri açıklandı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Oğuz, Muriqi
Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA