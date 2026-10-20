TFF kararını açıkladı: A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yalçın ile dört yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Federasyonun duyurusunda, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk döneminde birçok kez ay-yıldızlı formayı taşıyan Yalçın, milli takımda bu kez teknik direktör olarak görev üstlenecek.

Montella ile dört mağlubiyetin ardından yollar ayrılmıştı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde de art arda dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yollar ayrılırken, takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş'ta aynı sezonda iki kupa kazandı

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında başlayan Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta çalıştı.

Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerindeki önemli başarıları arasında, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yer alıyor.