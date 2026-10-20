Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS ŞL maçı ne zaman?

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Süper Lig’de yoluna devam eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi’nde yine zorlu bir mücadeleye çıkıyor. İlk puanını almak isteyen Aslan, Lille'i deplasmanda devirme hedefinde... Taraftar mücadeleyi beklerken "Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Galatasaray, Avrupa'da 343. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa ekibi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 343. karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.