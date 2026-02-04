Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a transfer teşekkürü

Ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya önemli bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kanté ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Erdoğan'a teşekkür mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulübün sosyal medya hesabından N’Golo Kanté’nin transferinin başarıyla tamamlandığını açıkladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Saran, transfer sürecinin olumlu şekilde sonuçlanmasında verilen desteklerin belirleyici olduğunu ifade etti.

"Transfer sürecine önemli destekler verdi"

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur."