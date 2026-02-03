Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi bitiş tarihi...
Futbol takımlarının özellikle de 4 büyük kulüp birçok ismi ara dönemde kadrosuna kattı. Hala birçok isimle transfer görüşmeleri yapılıyor. Taraftarlar gelişmeleri heyecanla takip ederken "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorusu sıklaşıyor.
Süper Lig ekipleri yıldız isimlere ara dönemde imza attırdı. Transfer dönemi devam ederken son tarih sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi her gün "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" sorusuna cevap arıyor.
Transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Ara transfer sezonu 5 Ocak'ta başlamıştı. TFF'nin aldığı karar göre transfer dönemi 6 Şubat'ta sona eriyor.
Almanya: 1 Ocak – 2 Şubat
İngiltere: 1 Ocak – 2 Şubat
Fransa: 1 Ocak – 2 Şubat
İspanya: 2 Ocak – 2 Şubat
İtalya: 2 Ocak – 2 Şubat
Hollanda: 2 Ocak – 2 Şubat
Portekiz: 2 Ocak – 3 Şubat
Belçika: 6 Ocak – 2 Şubat
Avusturya: 1 Ocak – 6 Şubat
İsviçre: 15 Ocak – 16 Şubat
Çekya: 16 Ocak – 12 Şubat
Macaristan: 15 Ocak – 14 Şubat
Polonya: 26 Ocak – 25 Şubat
Norveç: 30 Ocak – 27 Mart
Finlandiya: 5 Şubat – 1 Nisan
Brezilya: 5 Ocak – 3 Mart
Arjantin: 14 Ocak – 10 Mart