Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajı koruyarak tur atlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.
Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Seidl, Stankovic, Weinhandl, Hödl, Jatta, Kayombo
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca