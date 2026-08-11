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Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajı koruyarak tur atlamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.

Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Seidl, Stankovic, Weinhandl, Hödl, Jatta, Kayombo

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Kaynak: HABER MERKEZİ
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