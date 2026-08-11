Google Haberler

Devlerin bilançosu belli oldu: Kâr eden sadece bir takım var

Galatasaray, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini 871 milyon TL kârla tamamladı. Sarı-kırmızılılar dört büyük kulüp arasında kâr açıklayan tek kulüp olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı dönemde zarar bildirdi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Devlerin bilançosu belli oldu: Kâr eden sadece bir takım var

Galatasaray Spor Kulübü, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan yıllık faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı finansal sonuçlara göre Galatasaray, söz konusu dönemi 871 milyon TL kârla tamamladı.

Böylece Galatasaray, dört büyük kulüp arasında mali yılı kârla kapatan tek kulüp oldu.

Fenerbahçe 4,18 milyar TL zarar açıkladı

Galatasaray'ın kâr açıkladığı dönemde diğer üç büyük kulübün finansal tablolarında ise zarar kaydedildi.

Fenerbahçe 4,18 milyar TL ile dört büyükler arasında en yüksek zararı açıklayan kulüp oldu.

Trabzonspor'un zararı 1,98 milyar TL olarak gerçekleşirken, Beşiktaş ise aynı dönemde 1,33 milyar TL zarar bildirdi.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 şüpheli gözaltına alındıFenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 şüpheli gözaltına alındıGündem
YouTube’dan radikal karar: Para kazanma şartları değişiyorYouTube’dan radikal karar: Para kazanma şartları değişiyorEkonomi
Google abonelik ücretlerini artırdı: Yeni fiyatlar belli olduGoogle abonelik ücretlerini artırdı: Yeni fiyatlar belli olduTeknoloji
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar