Devlerin bilançosu belli oldu: Kâr eden sadece bir takım var

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Galatasaray Spor Kulübü, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan yıllık faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı finansal sonuçlara göre Galatasaray, söz konusu dönemi 871 milyon TL kârla tamamladı.

Böylece Galatasaray, dört büyük kulüp arasında mali yılı kârla kapatan tek kulüp oldu.

Fenerbahçe 4,18 milyar TL zarar açıkladı

Galatasaray'ın kâr açıkladığı dönemde diğer üç büyük kulübün finansal tablolarında ise zarar kaydedildi.

Fenerbahçe 4,18 milyar TL ile dört büyükler arasında en yüksek zararı açıklayan kulüp oldu.

Trabzonspor'un zararı 1,98 milyar TL olarak gerçekleşirken, Beşiktaş ise aynı dönemde 1,33 milyar TL zarar bildirdi.