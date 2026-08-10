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Lig başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig başlangıç tarihi...

Süper Lig başlangıç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Futbol tutkunları takımlarını seyretmek isterken sık sık "Lig başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.

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Lig başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig başlangıç tarihi...

Mayıs ayında sona eren Süper Lig için özlem sona eriyor. Taraftarlar kısa süre sonra takımlarını sahada görecek. Tam tarihi öğrenmek isteyenlerin sıkça yönelttiği soru "Lig başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe

Kaynak: HABER MERKEZİ
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