Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada: Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşacak.

Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak. Mücadele TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye tur için 1 farklı mağlubiyet de yetiyor

Sarı-lacivertliler galibiyet veya beraberlik halinde adını play-off turuna yazdıracak. Fenerbahçe'ye 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

Sturm Graz'ın karşılaşmayı 2 farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Avusturya temsilcisinin 3 veya daha farklı galibiyetinde ise Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde play-off'ta Olimpik Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli ekip Sturm Graz karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

İlk karşılaşmada sakatlanan Jayden Oosterwolde rövanşta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra Ederson da hastalığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Avusturya takımlarına karşı yenilgisi yok

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine karşı oynadığı 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 17 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe daha önce Rapid Wien, Salzburg ve Austria Wien ile karşı karşıya gelirken, Sturm Graz'la ise 4'üncü kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler Sturm Graz'la ilk olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşti. Deplasmandaki maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, İstanbul'da 1-1 berabere kalarak turu geçti.

Muhtemel 11'ler

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Weiper, Jatta

Fenerbahçe: Mert, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca