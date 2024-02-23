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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)