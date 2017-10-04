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FIBA, takviminde değişikliğe gitti

FIBA, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarının çakışmaması için ligdeki oyuncuların milli takımlarda yer alabilmesi amacıyla takvim değişikliğine gitti.

FIBA, takviminde değişikliğe gitti
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Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile THY Avrupa Ligi maçlarının aynı günlere denk gelmemesi için takviminde değişikliğe gitti.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Avrupa elemelerinde Kasım 2017 ile Şubat 2018 arasında perşembe günleri oynanacak karşılaşmaların, cuma günlerine alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kararla kulüplerin THY Avrupa Ligi'nde tam kadro mücadele etmesinin sağlanacağı ve ligdeki oyuncuların milli takımlarda yer almasının önünün açılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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