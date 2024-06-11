Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi: Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ABD etabındaki tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Tayland maçı hangi kanalda?

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da Tayland'la oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları maç takvimi

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya