Filenin Sultanları maç saati... Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Filenin Sultanları bu akşam yine parkeye çıkıyor. Bu seferki rakip Almanya... 8. sırada bulunan millilerimiz üst sıralara tırmanmak isterken voleybolseverler de maç tarihi, saatini ve kanalını öğrenmek istiyor.

Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı maç bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye yarın da Çin ile karşı karıya gelecek. Bu mücadele de saat 19.30'da oynanacak.