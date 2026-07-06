Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. haftaya giriliyor. Filenin sultanları, 3. haftanın ilk maçında Polonya ile karşılaşacak. Voleybolseverler mücadeleyi beklerken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu artıyor.
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Türkiye - ABD: 10 Temmuz Cuma saat 07.00
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Türkiye'nin bu seferki rakibi Polonya... Filenin Sultanları güçlü rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları Polonya ile 8 Temmuz sat 06.00'da karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları maç programı
Türkiye - ABD: 10 Temmuz Cuma saat 07.00
Japonya - Türkiye: 11 Temmuz Cumartesi saat 13.20
Tayland - Türkiye: 12 Temmuz Pazar saat 09.30
Kaynak: HABER MERKEZİ