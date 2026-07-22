Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Kanada karşısına çıkacak.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak mücadele, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de başlayacak.

Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, lig etabını 9 galibiyetle dördüncü sırada tamamlayarak final etabına yükselmişti.

Yarı finalde rakip ABD veya Çin olacak

Milliler, Kanada'yı elemesi halinde aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin karşılaşmasının galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Finale yükselme maçı 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonda üçüncülük karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final ise aynı gün saat 14.30'da oynanacak. Makau'daki final etabı 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kanada lig etabını beşinci tamamladı

Kanada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran ve 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti yönetiminde lig etabını 8 galibiyetle beşinci sırada bitirmişti.

Türkiye, Kanada ile oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, rakibini Dünya Şampiyonası'nda da 3-0 mağlup etti.

Çeyrek final heyecanı başladı

VNL çeyrek final etabı, bugün TSİ 11.00'de İtalya-Hollanda karşılaşmasıyla başladı. Günün ikinci maçında ise TSİ 14.30'da Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek.