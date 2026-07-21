Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının sonucu ne? Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Polonya'ya avantajlı gidiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi konuk etti. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın 37. dakikada kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Polonya'da oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Bartuğ Elmaz’ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Schulze topu kornere çeldi.
16. dakikada Prekop’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Janza dar açıdan kaleye sert bir şut gönderdi. Yakın köşede kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.
27. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Semedo, son çizgiden pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında bulunan Bartuğ, bekletmeden kaleye sert bir şut gönderdi. Son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşunda top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.
56. dakikada sol tarafta topla buluşan Levent ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Talisca’nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
63. dakikada Kerem’in sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Bartuğ’un önünde kaldı. Bartuğ’un bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
86. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası kale önünde Greenwood kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta çıktı.