Filenin Sultanları yine tarih yazdı: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çin'in Makao kentinde oynanan final karşılaşmasına Brezilya etkili bir başlangıç yaptı. Güney Amerika temsilcisi, ilk seti 25-23 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyun üstünlüğünü eline alan ay-yıldızlı ekip, çekişmeli geçen bölümün ardından rakibini yine 25-23'lük skorla mağlup ederek setlerde eşitliği sağladı.

Nefes kesen üçüncü sette de üstün performansını sürdüren milliler, 26-24'lük skorla bu seti de hanesine yazdırarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette kontrolü bırakmayan Filenin Sultanları, yakaladığı beş sayılık avantajın büyük bölümünü rakibine kaptırmasına rağmen seti 25-21 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Türkiye, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunu ilan etti.

İkinci kez altın madalya

2018 yılından bu yana üst üste sekizinci kez VNL finallerinde yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Milliler, ilk kupasını 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek kazanmıştı.

Bu sonuçla Türkiye, VNL tarihindeki ikinci altın madalyasını müzesine götürürken, Brezilya ise çıktığı beşinci finalden de şampiyonlukla ayrılamadı.

Set sonuçları:

1. set: Türkiye 23-25 Brezilya

2. set: Türkiye 25-23 Brezilya

3. set: Türkiye 26-24 Brezilya

4. set: Türkiye 25-21 Brezilya