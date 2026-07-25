Kabine üyelerinden Filenin Sultanları'na tebrik: Final yolunda başarılar dilediler

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Filenin Sultanları'na finalde Brezilya karşısında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları finalde. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'i mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz kızlar. Kalbimiz ve desteğimiz her zaman sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde de aynı azim ve inançla mücadele ederek şampiyonluk sevincini milletimize yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Başarılar Filenin Sultanları." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Finaldeyiz. Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.