Fenerbahçe Gornik Zabrze Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maç tarihi...

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Şampiyonlar ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı Kanarya beraberlik veya galibiyet aldığı takdirde bir üst tura çıkacak. Peki, Fenerbahçe Gornik Zabrze Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Gornik Zabrze ile oynayacağımız rövanş maçının hazırlıkları sürüyor

Sarı Kanarya, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.