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Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları bir tarih daha yazarak FIBV Milletler Kadınlar Ligi'nde finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Çin'i geçerek Brezilya'nın rakibi oldu. Şimdi yoğun şekilde "Filenin Sultanları final maçı ne zaman" sorusu geliyor.

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Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBV Milletler Kadınlar Ligi'nde Türkiye finale çıktı. Ev sahibi Çin'i 3-0 ile eleyen Filenin Sultanları, finalde Brezilya ile karşılaşacak. Milyonlar bu maça kilitlenirken "Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Filenin Sultanları final maçı ne zaman?

Brezilya - Türkiye voleybol maçı 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın final mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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