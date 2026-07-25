Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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FIBV Milletler Kadınlar Ligi'nde Türkiye finale çıktı. Ev sahibi Çin'i 3-0 ile eleyen Filenin Sultanları, finalde Brezilya ile karşılaşacak. Milyonlar bu maça kilitlenirken "Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Filenin Sultanları final maçı ne zaman?

Brezilya - Türkiye voleybol maçı 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın final mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.