Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları bir tarih daha yazarak FIBV Milletler Kadınlar Ligi'nde finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Çin'i geçerek Brezilya'nın rakibi oldu. Şimdi yoğun şekilde "Filenin Sultanları final maçı ne zaman" sorusu geliyor.
FIBV Milletler Kadınlar Ligi'nde Türkiye finale çıktı. Ev sahibi Çin'i 3-0 ile eleyen Filenin Sultanları, finalde Brezilya ile karşılaşacak. Milyonlar bu maça kilitlenirken "Brezilya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Filenin Sultanları final maçı ne zaman?
Brezilya - Türkiye voleybol maçı 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın final mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.