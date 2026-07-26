Kupaya son adım: Filenin Sultanları Brezilya karşısında

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Yarı finalde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, 2018 ve 2023'ün ardından organizasyonda üçüncü kez finale yükseldi.

Dördüncü madalya kesinleşti

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL finallerinde üst üste sekizinci kez yer alırken, organizasyondaki dördüncü madalyasını da garantiledi. Daha önce bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan milliler, finalin sonucuna göre altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

Ay-yıldızlı ekip, 2023 yılında Çin'i mağlup ederek VNL şampiyonluğuna ulaşmış, 2018'de ise ABD'ye finalde kaybederek gümüş madalyada kalmıştı.

Brezilya ilk şampiyonluğunu arıyor

Yarı finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya ise VNL tarihinde beşinci kez finale yükseldi. Daha önce çıktığı dört finali de kaybeden Güney Amerika temsilcisi, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.