Formula 1 için geri sayım başladı: İstanbul yeniden takvimde, tarih belli oldu

Türkiye, 2005-2011 yılları ile 2020-2021 dönemlerinde dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu olan Formula 1’e ev sahipliği yapmıştı.

Uzun süredir Türkiye’deki Formula 1 tutkunları, İstanbul’da yeniden bir yarışın düzenlenmesini büyük bir heyecanla bekliyordu. Gazeteci Okay Karacan ise bu konuda dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

2027 yarış takvimine girecek

Karacan’ın paylaştığı bilgilere göre, Türkiye Grand Prix’sinin 6 yıllık aranın ardından yeniden takvime girmesi bekleniyor. Habere göre yarışın Ağustos 2027’de İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor.

Okay Karacan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hala F1 geldi, geliyor, gelecek yazılıyor. Bu gizeme gerek yok, İş bitti, 2027 Ağustos'ta Türkiye Grand Prix'si İstanbul'da" ifadelerini kullandı.