Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Pilotlar klasmanında liderlik mücadelesi veren Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1.30.029'luk zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas 1.30.147 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.30.400 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
Kaynak: AA