Futbolda bonservis rekoru kırıldı: 9.63 milyar $

Uluslararası transferde bonservise 2022'ye göre yüzde 48.1 artışla 2023 yılında 9.63 milyar dolar harcandı. Salgın nedeniyle hem 2020 hem de 2021'de harcamalarda yaşanan düşüşlerin ardından kulüpler, 2023'te uluslararası transfere rekor düzeyde harcama yaptı.

2022 yılında uluslararası transferde bonservis harcamaları 6.5 milyar dolardı. Tek başına ilk 10 oyuncu transferi, 2023'te transferde bonservise harcanan toplam tutarın yüzde 10'undan fazlasını oluşturdu. Bonservis ücretlerini içeren 3 bin 279 transferdeki ilk 100 futbolcunun bonservisinin, transferde bonservis ücretlerine harcanan tüm paranın yüzde 45'inden fazlasını kapsadığı belirtildi.

Türkiye ise 2023 yılında yurtdışından transfer ettiği 428 futbolcuyla listede 10’uncu sırada bulunurken, yurt dışına gönderdiği 337 futbolcuyla 15’inci sırada yer aldı. Türkiye, geçen yıl uluslararası transferde bonservise 260 milyon dolar harcayarak uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülkeler listesinde 9’uncu sırada bulunuyor.

Uluslararası futbolcu transferinde 2023'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 161 milyon dolar ile 14. sırada yer aldı. Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan ülke, 2 milyar 956 milyon dolar ile İngiltere oldu.

En fazla bonservis geliri elde eden ülke ise 1.2 milyar dolar ile Almanya listenin ilk sırasında yer aldı. 2022'de 50.4 milyon dolar harcayan Suudi Arabistan kulüpleri ise 2023’te 20 kat artışla, toplam 970 milyon dolar harcama yaparak, en fazla harcayanlarda 3’üncü sırada yer aldı.

Geçen yıl en fazla futbolcu ihraç eden ülke bin 217 transfer ile Brezilya oldu. Yurtdışından 2023'te en fazla futbolcu alan ülke ise bin 17 transfer ile Portekiz oldu. Bir ülkeden diğerine geçen yıl yapılan en fazla transfer ise Brezilya'dan Portekiz'e 414 futbolcu transferiyle gerçekleşti.