Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç saati...

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Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam birçok müsabaka oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray da dünya devi Barcelona'yı konuk edecek. Saatler ilerlerken "Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da tırmanıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç saati ve kanalı

Galatasaray Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus

11. randevu

Galatasaray, Barcelona ile oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.