Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta dev bir derbiye sahne oluyor. Sergen Yalçın yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk ediyor.

Başarılı geçen ara transfer döneminin ardından gelen sonuçlarla birlikte morallenen siyah-beyazlılar, taraftarlarının da desteğiyle bir derbi zaferine daha imza atmak ve üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Ezeli rekabette 360. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray, derbide 360. kez karşı karşıya geliyor. 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda başlayan rekabette ilk maçı siyah-beyazlılar kazanırken, geride kalan 359 maçta sarı-kırmızılıların 128-116 üstünlüğü bulunuyor.

İşte 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Amir Murillo, Felix Uduokhai, Agbadou, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Roland Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen