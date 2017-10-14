Galatasaray farkı açtı

14 Ekim 2017

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u deplasmanda Bafetimbi Gomis'in iki golüyle devirdi. 8 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu karşılaşma sonrası en yakın rakibi Medipol Başakşehir ve Göztepe ile puan farkını 6'ya yükseltti ve puanını 22'ye çıkardı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki puan farkı ise 8'e yükseldi.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere biterken, Galatasaray karşılaşmanın 54. dakikasında Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılı takım 77. dakikada bulduğu penaltıyla skoru 2-0'a getirdi. Penaltıyı gole çeviren oyuncu ise Bafetimbi Gomis oldu.

Futbol tarihinde bir ilk

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıktı.

Galatasaray sahada Fernando Muslera (Uruguay), Mariano Ferreira Filho (Brezilya), Maicon Roque (Brezilya), Jason Denayer (Belçika), Iasmin Latovlevici (Romanya), Fernando Reges (Brezilya), Badou Ndiaye (Senegal), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Bafetimbi Gomis (Fransa) 11'iyle yer aldı.

Kaynak: AA