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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Hüseyin Göçek ise derbi mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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