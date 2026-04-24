Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS - FB derbisi hangi gün?

Türkiye'nin beklediği derbi için nefesler tutuldu. Galatasaray puan farkını açmak, Fenerbahçe ise puan farkını düşürmek için varını yoğunu ortaya koyacak. 7'den 70'e futbolseverler bu maçı izlemek isterken sıkça "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu geliyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden Galatasaray ile Fenerbahçe bugüne kadar 406 kez karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler arasındaki mücadelede Fenerbahçe 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray 128 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 129 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.