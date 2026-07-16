Galatasaray hazırlık maçı tarihi: Ümraniyespor - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray yeni sezona yine iddialı girmek istiyor. Ağustos ayında başlayacak olan Süper Lig öncesi Aslan birçok hazırlık maçına çıkacak. Bu maçlardan biri de Ümraniyespor ile olacak. Taraftar ilk hazırlık maçı için heyecanlanırken "Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor. Futbolcuların performansını görmek isteyen taraftar bu maçı kesinlikle kaçırmak istemiyor. Maç saati yaklaştıkça "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" sorusu da artıyor.
Ümraniyespor - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Ümraniyespor maçı 17 Temmuz saat 21.00'de başlayacak. İki takımın mücadelesi S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Galatasaray hazırlık maçı programı
Galatasaray - Ümraniyespor
17 Temmuz 2026 Cuma, 21.00
Galatasaray - Monza
24 Temmuz 2026 Cuma, 21.00
Galatasaray - Venezia
27 Temmuz 2026 Pazartesi, 21.00
Galatasaray - Villarreal C
8 Ağustos 2026, 21.00