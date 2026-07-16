DÜNYA KUPASI FİNALİ BUGÜN MÜ? Arjantin - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Geçen turnuvanın şampiyonu Arjantin ile kupayı 2010'da kaldıran İspanya karşı karşıya geliyor. Milyarlarca insan bu maçı izlemek için can atarken Türkiye'den de ısrarla "Arjantin - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt aranıyor.

2026 Dünya Kupası finali ne zaman?

Arjantin - İspanya maçı 19 Temmuz Pazar saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Arjantin:

Gol yollarında durdurulamaz: Tangocular, finale gelene kadar oynadıkları 7 maçta rakip filelere tam 19 gol bıraktı.

Zor anların takımı: Son 16 turuna kadar rahat gelen Arjantin; son 32'de Yeşil Burun Adaları'nı (3-2) ve çeyrek finalde İsviçre'yi (3-1) uzatmalarda elemeyi başardı. Yarı finalde ise İngiltere'yi 2-1'lik skorla geçerek finale adını yazdı.

Lionel Messi'nin tarihi rekoru: 39 yaşındaki efsane, grup aşamasındaki Avusturya maçında attığı golle Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi. Messi, turnuvada şu ana kadar 8 gol ve 1 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

İspanya:

Tarihi savunma performansı: İspanya, finale kadar oynadığı 7 maçta sadece 1 gol yedi! Turnuvadaki tek golü çeyrek finalde Belçika'dan (2-1) yiyen Boğalar; grup aşaması, son 32 (Avusturya'ya karşı 3-0), son 16 (Portekiz'e karşı 1-0) ve yarı final (Fransa'ya karşı 2-0) dahil olmak üzere tam 6 maçta kalesini gole kapattı.

Mikel Oyarzabal fırtınası: İspanya'nın hücumdaki en büyük kozu, turnuva boyunca 5 gol kaydeden Mikel Oyarzabal oldu. Oyarzabal, yarı finaldeki Fransa maçında da penaltıdan perdeyi açan isim olmuştu.

Genç dinamizm ve deneyim dengesi: Lamine Yamal (1 gol), Pau Cubarsí ve Dani Olmo gibi isimler çelik gibi savunmanın ve akıcı pas oyununun merkezinde yer alıyor.