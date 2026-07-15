2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNALİ: Arjantin İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Kupası'nda ikici finalist bekleniyor. Bu akşam Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Dünya yıldızlarının sahne alacağı bu heyecan dolu müsabaka canlı izlenmek isteniyor. Peki, Arjantin İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin ile İngiltere bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

İngiltere: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez

Arjantin

Gol makinesi Messi: 38 yaşındaki efsane Lionel Messi, turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol kaydederek gol krallığı yarışında Kylian Mbappé ile zirveyi paylaşıyor.

Tarihi Seri Bozuldu: Messi, çeyrek finaldeki İsviçre maçında fileleri sarsamadı. Bu durum, yıldız oyuncunun Dünya Kupası'ndaki son 10 maçında ilk kez gol atamadan sahadan ayrılması anlamına geliyor.



Tarihin En Golcüsü: Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Messi, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Kusursuz Yarı Final Karnesi: Arjantin, Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaştığı hiçbir turnuvada elenmedi. (%100 final başarısı)

İngiltere

Hücum Gücü: İngiltere, turnuvada çıktığı 6 maçta rakip filelere toplam 13 gol gönderdi.

Formda İkili: Takımın en önemli kozları kaptan Harry Kane ve orta saha yıldızı Jude Bellingham. Her iki oyuncunun da turnuvada 6'şar golü bulunuyor. Özellikle Bellingham, Meksika maçında 2, Norveç çeyrek finalinde ise takımını yarı finale taşıyan 2 golle devleşti.

Cezalı Oyuncu: İngiltere'de, Meksika maçında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan savunma oyuncusu Jarell Quansah, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.