Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe Greenwood'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

4 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-lacivertliler, transferin detayına ilişkin resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir. Mason Greenwood’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.