Dünya Kupası 2026: İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı... Bugün İspanya ile Fransa; yarın ise İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geliyor. İki ülkenin yıldız futbolcularını seyretmek isteyenler tarih ve saati araştırıyor. Yoğun şekilde başvurulan soru "İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

İngiltere Arjantin maçı bilgileri...

İngiltere Arjantin maçı 15 Temmuz Çarşamba saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11...

İngiltere: Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence, Rice, Anderson, Gordon, Bellingham, Saka, Kane

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi, Lautaro Martinez