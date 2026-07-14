Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı
Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi için resmi görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçağın bu akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağını duyurdu.
Beşiktaş, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için resmi girişimlere başladı. Siyah-beyazlı kulüp, süreci Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu.
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın Leandro Trossard ile birlikte yer aldığı fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.
KAP bildirimi yapıldı
KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapmasının beklendiği bildirildi.