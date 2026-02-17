Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11

Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u evinde ağırlıyor. Aslan, ilk karşılaşmada galibiyet alarak ikinci maça avantajlı çıkma hedefinde... Futbol tutkunları bu maçı heyecanla beklerken "Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Juventus maçı bu akşam saat 20.45'ta başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda

4 futbolcu yok

Sarı-kırmızılı ekipte, bugün oynanacak karşılaşma öncesinde 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, bu akşam eski takımı Juventus karşısında sahada olamayacak.

Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta görev alamayacak.

iki oyuncu sınırda

Galatasaray’da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, yarın sarı kart görmeleri halinde Juventus ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düşecek.