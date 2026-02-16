Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı: GS - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında sahasında Juventus'u ağırlayacak. Aslan, evinde İtalyan devini yenerek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Milyonlar müsabakayı beklerken "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yarın başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray da Juventus ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip zorlu sınavdan 3 puan almayı hedefliyor. Heyecan katsayısı artarken "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt aranıyor.
Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi play off turunda iki mücadele gerçekleşecek. İlk maçta Galatasaray sahasında Juventus'u ağırlayacak. Aslan'ın ilk maçı 17 Şubat Salı 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
7. randevu
Galatasaray ile Juventus Avrupa'da 7. maçına çıkacak. 6 maçta Galatasaray 2, Juventus 1 galibiyet alırken 3 maç da berabere bitti.