Kevin Durant olayı nedir? Kevin Durant mesajları ifşa mı oldu, kadro dışı mı kaldı? Alperen Şengün için ne yazdı?

Yeni sezonda Houston Rockets'a transfer olan Kevin Durant ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Durant'ın mesajlarının sızdırıldığı öne sürüldü. NBA yıldızının, birçok basketbolcu ve koç için ağza alınmayacak ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Konu gündem olurken "Kevin Durant olayı nedir" soruları peş peşe geliyor.

Kevin Durant mesajları ifşa mı oldu?

Kevin Durant'ın fake hesaptan yazdığı iddia edilen mesajlarda Alperen Şengün için "Franchise oyuncusu şut atamıyor, savunma yapamıyor. Benim top kayıplarımdan çok daha büyük problem" dediği öne sürüldü.

İşte Durant'a ait olduğu iddia edilen diğer mesajları:

“Jabari’ye ne s**** şutlarını atarken, ne de savunma yaparken güvenebilirim. Gerçekten aptalın teki!”

“Steve Kerr, Michael Jordan’dan yediği yumruktan beri siyahlarla problem yaşıyor.”

“Yemin ederim Ben Simmons’ı bile özledim. Bu herif en azından bana pas atabiliyordu!”

Kevin Durant ile ilgili söylentiler henüz iddia niteliğinde... NBA cephesinden ve Durant'tan resmi bir açıklama gelmiş değil.