Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları bekleniyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ligde ve Avrupa'da yenilgi alan Aslan, Bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılma hedefinde... Mücadele heyecanla beklernirken "Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu da hızlanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sezona kötü bir başlangıç yapan Aslan'ı bu sefer daha zor vir rakip bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele tarihi, saati ve kanalı sıkça araştırılıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
11. karşılaşma
İki takım bugüne dek Avrupa'da 10 kez karşılaştılar. Barcelona 6 kez galip gelirken Galatasaray ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle bitti.
Barcelona'nın 17 golüne Aslan 7 golle karşılık verdi.