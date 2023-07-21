Galatasaray ve RAMS Global arasında 5 sezonluk anlaşma

Galatasaray Kulübü, stat isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Anlaşmayla sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezonluk stadyum isim ve sponsorluk için yıllık KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edecek. Sponsorluk kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Devran Bülbül katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Dünya standartlarındaki anlaşma için RAMS Global'e ve Devran Bülbül'e teşekkür ediyorum. Bugün başlayan birlikteliğin iki tarafa da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Çok ciddi sponsorluk atılımlarımız var"

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekilin Erden Timur, Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumda sponsorlukların önemli olduğunu söyledi.

Kulübün ciddi sponsorluk atılımı içinde olduğunu vurgulayan Timur, "RAMS, Kazakistan'daki en büyük ve önemli şirketlerden biri. Bu güç birliğinin Galatasaray'a her anlamda değer katacağını düşünüyorum. Çok ciddi sponsorluk atılımlarımız var. Bunda en önemli amacımız finansal sürdürülebilirlik. Yaptığımız gayrimenkul projelerinden sonra en önemli gelirimiz sponsorluklar. Böyle önemli bir iş birliğinin 5 yıllık anlaşma ve hepimizin istediği miktarlarla sonlanması da çok önemli ve gurur verici" değerlendirmesinde bulundu.