Galatasaray'da Tudor dönemi sona erdi

18 Aralık 2017

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Tudor'un gönderilmesinden sonra seçim kararı alındı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında dün Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 4'üncü kez deplasman mağlubiyeti alan Galatasaray'da yönetim, bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından 39 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulüp bu kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile de duyurdu. Açıklamada, "18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır" denildi.

Sezona UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a elenerek başlayan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, teknik direktör Igor Tudor ile yola devam kararı almıştı. Daha sonra lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 8 hafta 7 galibiyet 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna otururken, 9'uncu hafta maçında Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Bu maçın ardından Hırvat teknik adamın büyük maç performansı eleştirilirken, geleceği de tartışılmaya başlandı. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek, "Hocamızın arkasındayız, yeni antrenör arayışımız yok" açıklamasını yaparken, dün deplasmanda alınan Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti Hırvat teknik adam ile iplerin kopmasına neden oldu. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Igor Tudor dönemi resmen sona erdi.



Geçen sezonun 20'nci haftasında Kayserispor'a sahasında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, Jan Olde Riekerink dönemi sona ererken, Hollandalı çalıştırıcının yerine Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor gelmişti. Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen 39 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başında toplam 34 maça çıktı. Bu 34 maçta 19 galibiyet alan Galatasaray, 4 beraberlik alırken 11 de mağlubiyet yaşadı.



Öte yandan Igor Tudor, Galatasaray'ın başında bulunduğu süreçte 'büyük' maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı toplam 8 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 8 maçta da galip gelemezken 1 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Kaynak: DHA