‘Geleceğin Yıldız Kızları’ Milli Takım’da buluştu

Fikret ÇENGEL

Asya, Ayşe, Ayşenaz, Azra, Bahar, Bediz, Ceylin, Duygu, Elif, Feyza, Gökçe, Gözde, Gülnur, Gülşah, Hayat, İlknur, Julia, Kadriye, Kerime, Merve, Miray, Nehir, Pınar, Rojda, Rojin, Şeyma, Tuana, Yağmur ve Yasemin.

Türkiye’nin tüm bölgelerinden ve yurtdışından pırıl pırıl 33 kız çocuğumuz. Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi’nin U15 Hazırlık Kampı için TFF Riva Tesisleri’nde bir araya geldi. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör liderliğinde geçtiğimiz yıl yapılan duyuların ardından 15 yaş altı futbol oynayan ve yetenek gösteren kızların keşfedilmesi için hareke geçildi. Futbol altyapı konusunda Ülker’in ciddi bir deneyimi var. 9 yılda 25 ilde 65 futbol köyü düzenlendi.

809 kız başvuru yapıldı

Bugün A Milli formayı giyen futbolcular bu futbol köylerinde keşfedildi. Yıllardır bu çalışmaların içinde yer alarak hafıza oluşturan Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan, yeni bir teklifle Futbol Federasyonu’nun kapısını çalarak, kız çocuklarına ‘fırsat eşitliği’ sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için tasarlanan projeyi sundu. Kadın Milli Takımına önem veren TFF, bu proje ile özellikle U15 Kız Milli Takımı futbolcu havuzunu geliştirmek için düğmeye basıldı.

Geniş bir yelpazeye ulaşmak için online başvuru kanalının açıldığı projede, 2009-2010-2011 doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkına sahip kız çocukları, Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketlerden oluşan videolarını (dribling, şut, pas, top sektirme) ulkeryildizkizlar.tff.org adresli internet sitesine yükleyerek başvurularını yaptılar.

6 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasındaki bu aşamaya toplam 809 kız çocuğu projeye başvurdu başvurdu. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör liderliğindeki teknik ekip her başvuruyu inceleyerek 33 kızdan oluşacak kamp kadrosunu belirledi. Güngör, kadroya seçilemeyen kızlara da ulaşarak, “Pes etmeyin. Çalışmalara devam edin.

Gözümüz üzerinizde” mesajını vermeyi de ihmal etmiyor. U15 kamp kadrosuna davet edilen kızlar geçtiğimiz hafta TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde toplandı. 1 hafta sürecek hazırlıklar sırasında yapılacak günlük iki antrenmanın yanı sıra adayların kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler katılacak ve Sabri Ülker Vakfı uzmanlarından Dengeli Beslenme Eğitimi alacaklar.

Yurt dışındaki kızlar da takipte

U15 kampını ziyaretimiz sırasında bize eşlik eden Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası , Türkiye’nin her bölgesinin yanı sıra, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’dan da yetenek gösteren kız çocuklarını izlemeye devam edeceklerini, geleceğin Kadın Milli Takımı’nın bu kamplardan çıkacağını söyledi.

Proje nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ise “Mümkün olan her yere ulaşmak istiyoruz. Ancak bizim için önemli olan bu projenin sürdürülebilir olması. Bu bir proje değil geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek bir stratejiy dönüşmeli” diye konuştu.