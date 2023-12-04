'Golden Boy' Jude Bellingham, Arda Güler'i 'favori'lere ekledi

Altın Çocuk (Golden Boy), Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya veriliyor. Ödül bu yıl 20 yaşındaki Real Madridli Jude Bellingham'a verilmişti.

İtalyan gazetesi Tuttosport'a konuşan 20 yaşındaki yıldız futbolcu Bellingham, sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu sorusuna yanıt verdi.

Bellingham şunları söyledi: "Üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe."

Madrid temsilcisinin geçen yaz Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 15 gol attı.