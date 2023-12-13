Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu. 11 günlük bebeği olan Meler, İzmir'e ailesinin yanına dönecek. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında sorunu kalmadı. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travmadan boyunda düzleşme oluştu. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı. Kanama da yok." denildi.