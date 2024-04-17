Halkbank 10. şampiyonluğuna ulaştı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Parolapara karşısında üçüncü galibiyetini alan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 10'uncu şampiyonluğunu kazandı.
Şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı ilk iki maçta 3-1 mağlup eden Halkbank, serinin 3'üncü karşılaşmasında sarı lacivertli rakibini TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda konuk etti.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan mavi beyazlılar, play-off final serisinde durumu 3-0'a getirerek şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.
Ligde 5 yıl aradan sonra yeniden mutlu sona ulaşan Halkbank, 10'uncu şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
Ziraat Bankkart'ın şampiyonluklarıyla son 3 sezondur başkentte bulunan kupa da Halkbank'ın ipi göğüslemesiyle yine Ankara'da kaldı.
Yine Kovac, yine şampiyon
Halkbank, sezon başında başantrenör Taner Atik ile yolları ayırarak Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı.
Başkent ekibini, 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Sırp başantrenör bu yıl da kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Mavi-beyazlı ekip, Slobodan Kovac yönetiminde 5 sezon aradan sonra yine şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1970-1971 Galatasaray
1971-1972 İETT
1972-1973 İETT
1973-1974 İETT
1974-1975 Muhafızgücü
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Boronkay
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Eczacıbaşı
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Eczacıbaşı
1983-1984 Eczacıbaşı
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Galatasaray
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Halkbank
1994-1995 Halkbank
1995-1996 Halkbank
1996-1997 NETAŞ
1997-1998 NETAŞ
1998-1999 NETAŞ
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 Erdemir
2002-2003 Arçelik
2003-2004 Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007 Arkas Spor
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Arkas Spor
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Arkas Spor
2015-2016 Halkbank
2016-2017 Halkbank
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Lig tamamlanamadı
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