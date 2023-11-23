Hedef Avrupa kupası ve 34 milyon euro ödül

Emre Ergül

Türkiye futbolda bir kez daha tarih yazdı… Galler’le 1-1 berabere kalan A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu 17 puanla lider tamamlayarak bir ilke imza attı.

Tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitiren Türk Milli Takımı, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Euro 2024’e ilk kez grup lideri olarak katılma hakkı kazandı. Türkiye’nin Euro 2024’teki rakipleri 2 Aralık’ta Hamburg’da düzenlenecek kura çekilişinde belli olacak. Kuraya ikinci torbadan katılacak olan Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na 6’ncı, uluslararası bir turnuvaya 8’nci kez katılıyor olacak.

Toplam ödül 70 milyon euro artırıldı

Milli takım daha önce 1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonaları’na katılmıştı. Türkiye, iki kez de Dünya Kupası’na (1954 ve 2002) katılmıştı. Ay-yıldızlıların uluslararası platformdaki en büyük başarısı, 2002 Dünya Kupası’nda Şenol Güneş yönetiminde üçüncü olmaktı.

İtalyan hoca Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir hava yakalayan milliler, şimdi yeni bir hedef belirledi: Euro 2024’te mutlu sona ulaşmak! Toplam ödülün 70 milyon euro artırıldığı ve katılan ülkelere toplam 371 milyon euro dağıtılacak olan Euro 2024’te şampiyon olan takım adeta para basacak. 9.25 milyon euro ayak bastı parası alacak olan milli takım, kupayı kaldırırsa tam 34 milyon euro ödülü de kazanmış olacak.

İşte Euro 2024 para ödülleri:

-9.25 milyon €: Ayakbastı parası

- 1.5 milyon €: Grup maçlarındaki galibiyet primi

-750 bin €: Grup maçlarındaki beraberlik ödülü

- 3.25 milyon €: Çeyrek finallere kalan takımların her birine verilen para

-5 milyon €: Yarı finale kalan takımların her birine verilen para

- 7 milyon €: Kaybeden finalist verilen prim

-10 milyon €: EURO 2024’un şampiyonluk ödülü...

"Juventus, Kenan’a 40 milyon euro bedel biçerse şaşırmayın”

Milli takımın yeni yıldızı, hiç kuşkusuz, milli formayla ilk golünü geçtiğimiz cumartesi akşamı Almanya’ya atan, Galler maçında da sahaya girerken milli formayı öpüp gönülleri fetheden 18 yaşındaki Kenan Yıldız... 4 Mayıs 2005’te Almanya’nın Regensburg kentinde doğan Yıldız'ın babası Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı Köyü’nden, annesi bir Alman…

Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Yıldız, 2012 yılında, 7 yaşındayken Bayern Münih’in altyapısına katıldı. Bayern Münih, Temmuz 2022’de sözleşmesi biten Yıldız’la “Finansal isteklerini karşılayamayız” diyerek sözleşme yenilemedi. Benfica, Barcelona ve Juventus’un istediği Kenan Yıldız, 12 Temmuz 2022’de İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

G.Saray, F.Bahçe ve Real Madrid’in resmen talip olması ve F.Bahçe’nin resmi olarak 10 milyon euro teklif etmesi üzerine Juventus, genç forvetle sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı. Transfermarkt’ta piyasa değeri 1 milyon euro görünen Yıldız için Juve, resmi bir bedel açıklamadı. İtalyan gazeteciler ise sosyal medya platformlarında “Juventus, 40 milyon euro istese kimse şaşırmaz” diyerek rakam telaffuz etmeye başladı.