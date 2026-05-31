Hocası açıkladı: Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılabilir

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde kadro tercihleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Chelle, takımın yıldız isimlerinden Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in bu karşılaşmalarda forma giymeyeceğini duyurdu.

Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Deneyimli teknik adam, hazırlık maçlarında iki oyuncudan yararlanamayacaklarını belirterek, Victor Osimhen'in özel durumuna dikkat çekti. Chelle, yıldız futbolcunun transfer sürecinde olabileceğini ve bu nedenle oyuncunun milli takım kampına katılmamasını tercih ettiğini ifade etti.

"Osimhen'in kulüp değiştirmesi gerekebilir"

Osimhen'in fiziksel durumunu da göz önünde bulundurduklarını belirten Chelle, "İki oyuncumuzdan mahrum kalacağız. Victor Osimhen'in kulüp değiştirmesi gerekebilir, bu yüzden evinde kalmasını tercih ettim. Oyuncunun yüzde 100 hazır olmadan sahaya çıkması iyi bir durum değil" dedi.

Adı dev kulüplerle anılıyor

27 yaşındaki santrforun ismi Barcelona, PSG, Arsenal, Manchester United gibi dünyaca ünlü takımlar ile anılıyor. Biri kiralık olmak üzere iki sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten yıldız golcü, toplamda 74 maçta 59 gol attı.